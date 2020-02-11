Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области автобус с 50 пассажирами на несколько часов застрял на трассе из-за непогоды

В Ростовской области автобус с 50 пассажирами на несколько часов застрял на трассе из-за непогоды
Автобус с пассажирами провёл несколько часов на трассе в Ростовской области. Транспорт двигался в сторону Донбасса. Около 20 часов 12 февраля в Гуково водитель заехал на обочину. Авто тут же увязло в снегу, и самостоятельно вернуть его на проезжую часть не удалось. В салоне находились 50 человек.

На помощь прибыли сотрудники ГИББД и МЧС.

- Специалисты помогли автобусу выехать на проезжую часть, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Медицинская помощь ни водителю, ни пассажирам не понадобилась.

На то, чтобы вызволить транспорт, ушло порядка четырёх часов.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.