В Ростовской области автобус с 50 пассажирами на несколько часов застрял на трассе из-за непогоды



Автобус с пассажирами провёл несколько часов на трассе в Ростовской области. Транспорт двигался в сторону Донбасса. Около 20 часов 12 февраля в Гуково водитель заехал на обочину. Авто тут же увязло в снегу, и самостоятельно вернуть его на проезжую часть не удалось. В салоне находились 50 человек.



На помощь прибыли сотрудники ГИББД и МЧС.



- Специалисты помогли автобусу выехать на проезжую часть, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Медицинская помощь ни водителю, ни пассажирам не понадобилась.



На то, чтобы вызволить транспорт, ушло порядка четырёх часов.