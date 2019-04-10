Водитель легковушки в Ростовской области пытался сократить путь и застрял на рельсах



Под Шахтами Ростовской области легковой автомобиль застрял на рельсах. Инцидент случился утром 12 апреля возле станции Каменоломни, сообщает DonDay Шахты Водитель «ВАЗ 2114» пытался объехать закрытый переезд. Он увидел шлагбаум на дороге, он ехать прямо по рельсам.



Машина съехала с дороги, преодолел несколько путей и в итоге застрял. К счастью, в это время не шёл ни один поезд. По факту происшествия проводится проверка.