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В Новочеркасске водитель кроссовера застрял в траншее

В Новочеркасске водитель кроссовера застрял в траншее
Водитель иномарки застрял в траншее. Инцидент произошёл в Новочеркасске на улице Гагарина 24 февраля.

По предварительным данным, водитель «Ниссан Кашкай» на высокой скорости на повороте пошёл на обгон и не справился с управлением. На скользкой дороге машину занесло. Кроссовер выкинуло на обочину, где он угодил в ливневку, пишет DonDay Новочеркасск.

Очевидцы ДТП поспешили на помощь водителю, однако от услуг медиков он отказался. По словам свидетелей происшествия, мужчина за рулём иномарки был пьян. Прохожие вызвали на место аварии сотрудников полиции.
В Новочеркасске водитель кроссовера застрял в траншее

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