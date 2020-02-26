Водитель ВАЗа сбил пенсионерку в Ростове-на-Дону



В Ростове пожилая женщина пострадала в результате ДТП. Случай произошёл на улице Тружеников 27 февраля около 21:30.



Дорогу в неустановленном месте стала переходить 61-летняя женщина. В этот момент по проезжей части ехал 41-летний мужчина на «ВАЗ-21093». Он вовремя не заметил пешехода и сбил его.



- Женщина получила травмы и была доставлена в больницу, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



По данному факту проводится проверка.