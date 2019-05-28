Водитель иномарки сбил 18-летнего парня на «зебре» в Ростове



В Ростове в результате ДТП пострадал пешеход. Дорожное происшествие случилось утром 30 мая на улице Вавилова.



По предварительным данным, 23-летний водитель «Опеля Астра» напротив дома № 58 наехал на 18-летнего парня, который начал переходить дорогу по пешеходному переходу. Свидетели происшествия вызвали на место скорую помощь и полицию.

- Пострадавшего госпитализировали в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту ДТП начата проверка.