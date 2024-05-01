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Водитель «Хендай» и его пятилетний пассажир пострадали в ДТП в Таганроге

Водитель «Хендай» и его пятилетний пассажир пострадали в ДТП в Таганроге
В Таганроге водитель «Хендай» и его пятилетний пассажир пострадали в ДТП. Авария случилась 1 мая около полудня.

По предварительным данным, 49-летний мужчина ехал за рулем «Ниссана» по улице Свободы. На пересечении с улицей Олега Кошевого он выехал на встречную полосу, где на полном ходу протаранил «Хендай».

В ДТП травмы получили 55-летний водитель корейской легковушки и пятилетний мальчик, который находился с ним в салоне. Обоих доставили в больницу.

- В отношении водителя «Ниссана» составлен административный протокол. Он отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, - сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области.
Фото: социальные сети
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