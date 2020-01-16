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Водитель грузовика насмерть сбил пешехода на трассе М-4 «Дон»

Водитель грузовика насмерть сбил пешехода на трассе М-4 «Дон»

Автомобилист за рулем КамАЗа насмерть сбил 62-летнего пешехода. Авария случилась 17 января примерно в 13:00 на 726-м километре автодороги М-4 «Дон».

По информации пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области, 43-летний житель Кировской области ехал со стороны Москвы в Ростов-на-Дону. Шофер наехал на 62-летнего жителя станицы Филоново, когда тот переходил проезжую часть.

В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

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