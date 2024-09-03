Водитель грузовика из Ростова попал в ДТП с пострадавшим под Воронежем

Фото: ГУ МВД по Воронежской области

Дальнобойщик из Ростова попал в ДТП под Воронежем. Авария случилась 2 сентября в Грибановском районе.Около 09:30 водитель грузовика «МАН» проезжал неподалеку от села Большие Алабухи. В какой-то момент в него врезался 39-летний житель Тамбовской области на внедорожнике «Митсубиси Паджеро».Удар оказался настолько сильным, что обе машины вынесло с дороги на обочину. В результате ДТП травмы получил водитель японского автомобиля. Его отвезли в больницу.Ростовчанин в аварии не пострадал.