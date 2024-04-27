Уроженец Ростовской области попал в ДТП с пострадавшим под Воронежем

Фото: ГУ МВД по Воронежской области

В Воронежской области в ДТП с грузовиком пострадали два парня. Авария произошла 25 апреля около 00:30.Предварительно, 20-летний водитель за рулем «Мазды 6» двигался по трассе М-4 «Дон». Неподалеку от Павловского молодой человек не выдержал дистанцию на дороге, и транспорт на большой скорости врезался в «Мерседес» под управлением 40-летнего жителя донского региона. Легковушка врезалась прямо в полуприцеп грузовика, застряв под ним. От удара транспорт превратился в груду металлолома.В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что в результате ДТП травмы получили водитель «Мазды» и его 22-летний пассажир. Дальнобойщик из Ростовской области в аварии не пострадал.