Во время ночного пожара в Ростовской области погиб человек



В Каменске-Шахтинском человек погиб во время пожара в частном доме. Инцидент произошёл 23 января около 23:30 на улице Кузнечной.



На место выехали девять спасателей и три единицы техники. Справиться с пламенем удалось в течение 20 минут.



- Площадь пожара составила 48 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



После тушения сотрудники спасательного подразделения обнаружили в доме труп человека. Его пол и возраст в данный момент неизвестны. Причину пожара устанавливают специалисты.