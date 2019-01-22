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Во время ночного пожара в Ростовской области погиб человек

Во время ночного пожара в Ростовской области погиб человек
В Каменске-Шахтинском человек погиб во время пожара в частном доме. Инцидент произошёл 23 января около 23:30 на улице Кузнечной.

На место выехали девять спасателей и три единицы техники. Справиться с пламенем удалось в течение 20 минут.

- Площадь пожара составила 48 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

После тушения сотрудники спасательного подразделения обнаружили в доме труп человека. Его пол и возраст в данный момент неизвестны. Причину пожара устанавливают специалисты.

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