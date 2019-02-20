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В Волгодонске человек погиб при пожаре в жилом доме

В Волгодонске человек погиб при пожаре в жилом доме
Во время пожара в жилом доме Волгодонска погиб человек. Трагедия произошла 23 февраля около 6:30. Возгорание начало в одной из квартир девятиэтажки на проспекте Курчатова.

Площадь пожара составила десять квадратных метров. К тушению привлекались семь спасателей и три единицы техники. Ликвидировать возгорание удалось примерно в течение 20 минут.

Справившись с пламенем, пожарные обнаружили тело погибшего.

- Его личность в данный момент устанавливается, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Причину пожара установят эксперты во время проверки.

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