В Волгодонске человек погиб при пожаре в жилом доме



Во время пожара в жилом доме Волгодонска погиб человек. Трагедия произошла 23 февраля около 6:30. Возгорание начало в одной из квартир девятиэтажки на проспекте Курчатова.



Площадь пожара составила десять квадратных метров. К тушению привлекались семь спасателей и три единицы техники. Ликвидировать возгорание удалось примерно в течение 20 минут.



Справившись с пламенем, пожарные обнаружили тело погибшего.



- Его личность в данный момент устанавливается, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



Причину пожара установят эксперты во время проверки.