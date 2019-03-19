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ВАЗ сгорел в Ростове-на-Дону

ВАЗ сгорел в Ростове-на-Дону
Легковой автомобиль сгорел в Ростове-на-Дону. Инцидент случился около 21 марта на улице Добровольского. ВАЗ-2109 вспыхнул около 11:30 возле дома №7/1.

К тушению привлекались восемь пожарных и две единицы техники. Они справились с огнём меньше чем за десять минут.

- Площадь возгорания составляла три квадратных метра, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Во время происшествия ни один человек не пострадал. В Сети очевидцы пишут, что машину подожгли дети. Однако точную причину пожара специалисты установят позже

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