ВАЗ лоб в лоб столкнулся с патрульной машиной ДПС в Ростовской области



В Каменском районе Ростовской области произошло ДТП с участием патрульной машины ДПС. Авария случилась в хуторе Красновка 2 марта.



Столкновение «ВАЗ-2112» и служебного автомобиля произошло на улице Профильной. По предварительным данным, водитель «двенадцатой», чтобы не врезаться в ехавшую впереди машину, которая поворачивала направо, выехал на встречную полосу. Там легковушка столкнулась со служебным автомобилем экипажа ДПС «УАЗ Патриот».



Момент аварии попал на камеру уличного видеонаблюдения. На записи видно, как «ВАЗ-2112», обгоняет микроавтобус и выезжает на встречную полосу. Через секунду он сталкивается со служебным внедорожником.







- На месте происшествия работают сотрудники полиции и представители экстренных служб, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, - выясняются все обстоятельства случившегося.



О пострадавших в данный момент не сообщается.







Фото, видео: vk.com/overhear_vkamenske