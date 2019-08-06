Подросток на мопеде пострадал в ДТП с легковушкой в Шахтах



В Шахтах 16-летний юноша на мопеде пострадал в ДТП с иномаркой. Авария случилась 5 августа на улице Красинской.



По предварительным данным, 38-летний водитель «Рено Логана» в районе дома № 108А не уступил дорогу и столкнулся с мопедом «Аватар», за рулем которого сидел подросток.



В результате аварии юный водитель двухколесного транспорта получил различные травмы и был доставлен в больницу.



По факту случившегося правоохранителями ведется проверка.