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Подросток на мопеде пострадал в ДТП с легковушкой в Шахтах

Подросток на мопеде пострадал в ДТП с легковушкой в Шахтах
В Шахтах 16-летний юноша на мопеде пострадал в ДТП с иномаркой. Авария случилась 5 августа на улице Красинской.

По предварительным данным, 38-летний водитель «Рено Логана» в районе дома № 108А не уступил дорогу и столкнулся с мопедом «Аватар», за рулем которого сидел подросток.

В результате аварии юный водитель двухколесного транспорта получил различные травмы и был доставлен в больницу.

По факту случившегося правоохранителями ведется проверка.

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