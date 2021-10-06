В Ростове 35-летний пешеход пострадал в ДТП с двумя иномарками

В Ростове-на-Дону 35-летний пешеход получил травмы в аварии с двумя иномарками. ДТП случилось около 20 часов 7 октября.В тот вечер 28-летний парень за рулем авто «Тойота Приус» ехал по улице Нансена в сторону переулка Коломенского. В районе дома № 36 он врезался в «Фольксваген Гольф» под управлением 30-летнего мужчины. От сильного удара иномарку отбросило на прохожего, который в тот момент переходил проезжую часть.- В результате аварии пострадал 35-летний мужчина, - уточнили в УГИБДД по Ростовской области. - Его с травмами различной степени тяжести госпитализировали.