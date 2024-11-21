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В аварии под Сальском пострадал 53-летний мужчина

В аварии под Сальском пострадал 53-летний мужчина

В Ростовской области в результате аварии пострадал 53-летний мужчина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

ДТП произошло 18 ноября в 7:30 на трассе Усьман — Веселый — Сальск. По данной автодороге за рулем «ВАЗ-2114» ехала 18-летняя девушка.

В тот день характерный для данного времени года густой туман значительно снизил видимость на дороге. Кроме того, на машине стояла летняя резина. В результате этих факторов девушка не смогла контролировать автомобиль и выехала на полосу встречного движения. На высокой скорости машина столкнулась с «Окой».

По данным Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал водитель «Оки», которому 53 года. Он получил несколько серьезных травм, его госпитализировали в медицинское учреждение.
Фото: DonDay
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