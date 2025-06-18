Фото: Госавтоинспекции РО

В страшной аварии в Ростовской области погибли четыре человека и пострадали двое детей.В Ростовской области в жутком ДТП четыре человека погибли и два ребенка пострадали. Авария произошла вечером 18 июня на трассе Элиста - Зимовники.По предварительной информации, 61-летний водитель автомобиля «Лада Веста» не смог удержать контроль над машиной из-за неблагоприятных погодных условий. Легковой автомобиль, двигаясь на высокой скорости, оказался на полосе встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Хендай Крета».Согласно информации, предоставленной Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Ростовской области, в результате столкновения погибли водитель автомобиля «Лада», 44-летний водитель автомобиля «Хендай», а также 46-летний пассажир автомобиля «Веста» и 36-летний пассажир иномарки. Два ребенка, 13 и 7 лет, пассажиры «Хендай», получили травмы различной степени тяжести.