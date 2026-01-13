МЧС обнародовало кадры ликвидации последствий жесткой аварии в Цимлянском районе

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

ГУ МЧС по Ростовской области обнародовало кадры ликвидации последствий жесткой аварии в Цимлянском районе. ДТП произошло вечером 12 января на трассе между Морозовском и Волгодонском.По предварительным данным Госавтоинспекции региона, причиной аварии стало грубое нарушение правил дорожного движения. Водитель автомобиля «Шевроле Ланос», двигаясь с превышением скорости, не справился с управлением. Иномарку занесло, вынесло на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «ВАЗ 240740».В результате ДТП серьезные травмы получили пять человек: двое взрослых и трое детей. Состояние пострадавших уточняется.Сила удара была настолько велика, что оба автомобиля превратились в груду металла. Водители и пассажиры оказались зажаты в деформированных машинах. На место происшествия оперативно выехали шесть сотрудников МЧС. Спасатели произвели деблокировку пострадавших из искореженных автомобилей, после чего их передали медикам. Кроме того, пожарные смыли с проезжей части разлитое топливо, чтобы предотвратить возгорание.