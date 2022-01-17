В Волгодонске жителей многоэтажки эвакуировали на мороз из-за подозрительного пакета
Жителей десятиэтажного дома в Волгодонске эвакуировали из-за подозрительного предмета. Инцидент произошел днем 18 января на улице Гагарина, 9.
Около 15 часов старшая по дому поднялась на чердак. Как сообщил DonDay Волгодонск, ее внимание привлек пакет. Предмет показался женщине подозрительным, и она сразу вызвала экстренные службы.
На место прибыли правоохранители, медики и спасатели. Жильцов многоэтажки вывели на мороз и начали проверку. К счастью, специалисты не обнаружили там взрывчатки. После проверки горожане смогли вернуться в свои квартиры.