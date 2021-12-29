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На Дону мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек, заключили под стражу

На Дону мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек, заключили под стражу

В Ростовской области 10 января суд отправил 55-летнего Виктора С. в следственный изолятор на два месяца. Мужчину подозревают в двойном убийстве. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.

В СИЗО житель Мартыновского района будет находиться до окончания следствия по уголовному делу.

Виктор подозревается в убийстве бывшей супруги Натальи и ее друга. Трагедия случилась 7 января в хуторе Кривой Лиман. По версии следствия, злоумышленник зарезал бывшую супругу, затем застрелил из ружья общего знакомого. Поняв, что оба они мертвы, Виктор сбежал. Его задержали и завели дело по статье «Убийство двух и более лиц».
Фото: одноклассники
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