На Дону мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек, заключили под стражу

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В Ростовской области 10 января суд отправил 55-летнего Виктора С. в следственный изолятор на два месяца. Мужчину подозревают в двойном убийстве. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.В СИЗО житель Мартыновского района будет находиться до окончания следствия по уголовному делу.Виктор подозревается в убийстве бывшей супруги Натальи и ее друга. Трагедия случилась 7 января в хуторе Кривой Лиман. По версии следствия, злоумышленник зарезал бывшую супругу, затем застрелил из ружья общего знакомого. Поняв, что оба они мертвы, Виктор сбежал. Его задержали и завели дело по статье «Убийство двух и более лиц».