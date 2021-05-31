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Под стражу заключили мужчину, подозреваемого в убийстве собутыльника на Жмайлова в Ростове

Под стражу заключили мужчину, подозреваемого в убийстве собутыльника на Жмайлова в Ростове
В донской столице заключили под стражу мужчину, подозреваемого в расправе над своим собутыльником. Советский районный суд Ростова назначил ростовчанину меру пресечения, сообщает DonDay.ru.

Как ранее сообщалось, трагедия произошла 22 мая на улице Жмайлова. Двое приятелей купили в магазине спиртное и присели выпить недалеко от него. В ходе пьянки приятели стали выяснять отношения. Дискуссия прекратилась, когда у одного из них блеснул в руке нож.

От трех ударов в разные части тела 42-летний мужчина упал на землю. Несмотря на усилия врачей, спасти ростовчанина не удалось. Его товарищ стал участником уголовного дела. В отношении него завели уголовное дело по статье «Убийство».

В СИЗО 56-летний Артур Д. пробудет как минимум два месяца. Ему грозит от пяти лет лишения свободы.

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