Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Под Ростовом водитель легковушки насмерть сбил пешехода

Под Ростовом водитель легковушки насмерть сбил пешехода
Под Ростовом пешеход погиб под колесами легковушки. Страшная авария произошла в ночь на 14 ноября.

Около 00:30 мужчина на автомобиле «Рено Логан» двигался по дороге М-4 «Дон» - поселок Щепкин - Ростов. В районе 11-го километра по обочине шел человек.

Когда водитель увидел пешехода, то вывернул руль в сторону и ударил по тормозам. Однако было слишком поздно: легковушка сбила человека.

Прибывшая бригада скорой медпомощи не смогла спасти пешехода. По информации УГИБДД по Ростовской области, он скончался до приезда медиков. Личность погибшего пока не известна.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.