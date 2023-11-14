Под Ростовом водитель легковушки насмерть сбил пешехода

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

Под Ростовом пешеход погиб под колесами легковушки. Страшная авария произошла в ночь на 14 ноября.Около 00:30 мужчина на автомобиле «Рено Логан» двигался по дороге М-4 «Дон» - поселок Щепкин - Ростов. В районе 11-го километра по обочине шел человек.Когда водитель увидел пешехода, то вывернул руль в сторону и ударил по тормозам. Однако было слишком поздно: легковушка сбила человека.Прибывшая бригада скорой медпомощи не смогла спасти пешехода. По информации УГИБДД по Ростовской области, он скончался до приезда медиков. Личность погибшего пока не известна.