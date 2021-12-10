Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Волгодонске водитель ВАЗа врезался в столб: пострадали трое

В Волгодонске водитель ВАЗа врезался в столб: пострадали трое
В городе Волгодонске произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась днем 12 декабря на Жуковском шоссе.

По предварительной информации, 54-летний водитель «ВАЗ-21099» не справился с управлением и заскочил на бордюрный камень. После этого авто отбросило в кювет, где машина врезалась в столб. От удара легковушку покорежило.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате происшествия пострадали сам автомобилист и два его пассажира. Их госпитализировали.
Фото: Типичный Волгодонск
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.