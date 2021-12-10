В Волгодонске водитель ВАЗа врезался в столб: пострадали трое

Фото: Типичный Волгодонск

В городе Волгодонске произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась днем 12 декабря на Жуковском шоссе.По предварительной информации, 54-летний водитель «ВАЗ-21099» не справился с управлением и заскочил на бордюрный камень. После этого авто отбросило в кювет, где машина врезалась в столб. От удара легковушку покорежило.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате происшествия пострадали сам автомобилист и два его пассажира. Их госпитализировали.