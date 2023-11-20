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В Волгодонске водитель на «Шкоде» сбил 24-летнюю девушку

В Волгодонске водитель на «Шкоде» сбил 24-летнюю девушку
В Волгодонске Ростовской области водитель «Шкоды» сбил девушку. Авария случилась 19 ноября около 18:00 в переулке Первомайском.

По предварительным данным, 58-летний мужчина на «Шкоде Октавии» двигался в районе дома № 57. В какой-то момент 24-летняя девушка хотела проскочить проезжую часть, но не успела. На нерегулируемом пешеходном переходе ее на полном ходу сбила легковушка.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что результате ДТП пострадала девушка. С травмами ее доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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