В Ростове водитель автобуса сбил 27-летнюю девушку

Фото:УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону водитель автобуса сбил девушку на пешеходном переходе. Авария случилась 13 ноября около 12:30 на улице Вятской.По предварительным данным за рулем автобуса Нефаз находился 64-летний водитель. Он ехал со стороны переулка Сальского в сторону улицы 50-летия Ростсельмаша. Внезапно на переход выбежала девушка, которая пыталась пересечь проезжую часть на запрещенный сигнал светофора. Мужчина нажал на тормозю но не успел остановить общественный транспорт.В результате 27-летняя ростовчанка попала под колеса и была доставлена в городскую больницу, сообщает УГИБДД по Ростовской области.