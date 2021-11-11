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В Ростове водитель автобуса сбил 27-летнюю девушку

В Ростове водитель автобуса сбил 27-летнюю девушку

В Ростове-на-Дону водитель автобуса сбил девушку на пешеходном переходе. Авария случилась 13 ноября около 12:30 на улице Вятской.

По предварительным данным за рулем автобуса Нефаз находился 64-летний водитель. Он ехал со стороны переулка Сальского в сторону улицы 50-летия Ростсельмаша. Внезапно на переход выбежала девушка, которая пыталась пересечь проезжую часть на запрещенный сигнал светофора. Мужчина нажал на тормозю но не успел остановить общественный транспорт.

В результате 27-летняя ростовчанка попала под колеса и была доставлена в городскую больницу, сообщает УГИБДД по Ростовской области.
Фото:УГИБДД по Ростовской области
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