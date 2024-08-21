В Волгодонске в лобовом ДТП с двумя авто пострадал трехмесячный мальчик

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Волгодонске Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали водитель легкового автомобиля и трёхмесячный мальчик. Авария случилась 21 августа на улице Ленинградской.По предварительной информации, 63-летний водитель автомобиля «Хендай Гетц», двигаясь по проезжей части, не пропустил на зелёный свет внедорожник «Хендай Палисад», который ехал во встречном направлении. Произошло столкновение.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате автомобильной аварии травмы получили водитель «Хендай Гетц» и трёхмесячный пассажир «Хендай Палисад». Пострадавших доставили в больницу.