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В Волгодонске в лобовом ДТП с двумя авто пострадал трехмесячный мальчик

В Волгодонске в лобовом ДТП с двумя авто пострадал трехмесячный мальчик
В Волгодонске Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали водитель легкового автомобиля и трёхмесячный мальчик. Авария случилась 21 августа на улице Ленинградской.

По предварительной информации, 63-летний водитель автомобиля «Хендай Гетц», двигаясь по проезжей части, не пропустил на зелёный свет внедорожник «Хендай Палисад», который ехал во встречном направлении. Произошло столкновение.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате автомобильной аварии травмы получили водитель «Хендай Гетц» и трёхмесячный пассажир «Хендай Палисад». Пострадавших доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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