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На донской трассе ВАЗ врезался в грузовик: пострадал 6-летний мальчик

На донской трассе ВАЗ врезался в грузовик: пострадал 6-летний мальчик

На трассе в Ростовской области произошло массовое ДТП с участием большегруза. Авария случилась 27 августа примерно в 20:00 в Азовском районе.

За рулем автомобиля марки «ВАЗ-2114» находился мужчина. Он ехал по трассе Азов - село Самарское. Неподалеку от 17-го километра автодороги он пропустил фуру «Даф», и произошло столкновение. В это же время по дороге двигался «Хендай», водитель которого не увидел ДТП из-за темного времени суток и врезался в отечественную машину.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадал 6-летний мальчик, который находился в ВАЗе, и водитель. Они получили различные травмы и были доставлены в больницу.

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