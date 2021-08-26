На донской трассе ВАЗ врезался в грузовик: пострадал 6-летний мальчик

На трассе в Ростовской области произошло массовое ДТП с участием большегруза. Авария случилась 27 августа примерно в 20:00 в Азовском районе.За рулем автомобиля марки «ВАЗ-2114» находился мужчина. Он ехал по трассе Азов - село Самарское. Неподалеку от 17-го километра автодороги он пропустил фуру «Даф», и произошло столкновение. В это же время по дороге двигался «Хендай», водитель которого не увидел ДТП из-за темного времени суток и врезался в отечественную машину.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадал 6-летний мальчик, который находился в ВАЗе, и водитель. Они получили различные травмы и были доставлены в больницу.