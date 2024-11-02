В Волгодонске в аварии пострадал подросток

Фото: соцсети

Ростовской области в ДТП с «перевертышем» травмы получила 15-летняя девочка. Информацию о данном происшествии сообщили в Госавтоинспекции.На дороге Тарасовский - сл. Большинка 2 ноября в 4:50 произошло ДТП. 22-летний водитель за рулем «Лады Приоры» не справился с управлением и на большой скорости съехал на обочину. После машина перевернулась.В результате аварии травмы получила 15-летняя девочка. Ее госпитализировали в медицинское учреждение с травмами.