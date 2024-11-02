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В Волгодонске в аварии пострадал подросток

В Волгодонске в аварии пострадал подросток

Ростовской области в ДТП с «перевертышем» травмы получила 15-летняя девочка. Информацию о данном происшествии сообщили в Госавтоинспекции.

На дороге Тарасовский - сл. Большинка 2 ноября в 4:50 произошло ДТП. 22-летний водитель за рулем «Лады Приоры» не справился с управлением и на большой скорости съехал на обочину. После машина перевернулась.

В результате аварии травмы получила 15-летняя девочка. Ее госпитализировали в медицинское учреждение с травмами.
Фото: соцсети
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