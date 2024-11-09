В Волгодонске Ростовской области школьник разбился, упав с высоты

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В Волгодонске Ростовской области произошла трагедия: школьник погиб, упав с крыши многоэтажного здания. Инцидент произошел 9 ноября утром рядом с домом № 7 по улице Строителей. Тело мальчика обнаружили прохожие. Прибывшие на место происшествия медики констатировали его смерть от травм, полученных в результате падения.Как удалось выяснить изданию Donday, юноша учился без особых проблем и не имел серьезных конфликтов со сверстниками. Его друзья отмечают, что он был добрым и отзывчивым мальчиком.По предварительным данным, причиной происшествия могло стать самоубийство. Следственные органы продолжают разбираться в деталях случившегося.