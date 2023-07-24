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В Волгодонске 21-летний парень погиб, упав с высоты многоэтажки

В Волгодонске 21-летний парень погиб, упав с высоты многоэтажки
В Волгодонске 21-летний парень насмерть разбился, упав с высоты многоэтажки. Жуткое ЧП случилось 23 июля на улице Маршала Кошевого.

Прохожие увидели тело молодого человека под окном 12-этажного дома. Они и вызвали экстренные службы. К месту ЧП сбежались люди.

К сожалению, спасти парня не удалось. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть горожанина.

В СУ СК РФ по Ростовской области уточнили, что на теле обнаружили травмы, характерные для падения с высоты.
Фото: yandex.ru/maps.
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