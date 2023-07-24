В Волгодонске 21-летний парень погиб, упав с высоты многоэтажки

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В Волгодонске 21-летний парень насмерть разбился, упав с высоты многоэтажки. Жуткое ЧП случилось 23 июля на улице Маршала Кошевого.Прохожие увидели тело молодого человека под окном 12-этажного дома. Они и вызвали экстренные службы. К месту ЧП сбежались люди.К сожалению, спасти парня не удалось. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть горожанина.В СУ СК РФ по Ростовской области уточнили, что на теле обнаружили травмы, характерные для падения с высоты.