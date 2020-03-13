В Волгодонске ищут 40-летнего мужчину



В Волгодонске Ростовской области пропал 40-летний Александр Чурилов. О местонахождении мужчины ничего не известно с 13 марта.



Обеспокоенные родные пропавшего обратились в полицию и поисковой отряд «Лиза Алерт Юг». Согласно ориентировке, рост Александра – 167 сантиметров. Волгодонец худощавый, светловолосый, у него серые глаза. Из особых примет: есть залысины. Мужчина ушел из дома в черных спортивных брюках, куртке и кепке.



Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Чурилова, сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.