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В Волгодонске ищут 40-летнего мужчину

В Волгодонске ищут 40-летнего мужчину
В Волгодонске Ростовской области пропал 40-летний Александр Чурилов. О местонахождении мужчины ничего не известно с 13 марта.

Обеспокоенные родные пропавшего обратились в полицию и поисковой отряд «Лиза Алерт Юг». Согласно ориентировке, рост Александра – 167 сантиметров. Волгодонец худощавый, светловолосый, у него серые глаза. Из особых примет: есть залысины. Мужчина ушел из дома в черных спортивных брюках, куртке и кепке.

Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Чурилова, сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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