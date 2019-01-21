В Волгодонске на улице нашли труп подростка



В Волгодонске под окнами одного из домов на улице Ленина обнаружили труп 16-летнего парня. Трагедия случилась 22 января.



Как сообщил источник Rostov.ru, Кирилл упал с большой высоты. Также известно, что незадолго до гибели он оставил предсмертную записку.

В это время родителей мальчика не было дома. Друзья Кирилла оставляют на его страничке в соцсети слова сожаления.

- Земля тебе пухом, друг, но можно было найти другое решение, - написал один из его товарищей.



Содержание последней записки парня неизвестно. Следователи выясняют все обстоятельства его кончины. О нём положительно отзываются в школе, друзья и знакомые.



В день смерти он написал на своей странице в соцсети: «Мне … ничего не нужно».