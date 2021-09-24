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В Волгодонске мужчина зарезал 64-летнюю тещу

В Волгодонске мужчина зарезал 64-летнюю тещу
В Волгодонске возбудили уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины. Житель Цимлянского района подозревается в убийстве тещи.

По версии следствия, трагедия случилась ночью 25 сентября. В тот вечер пьяный мужчина находился в доме вместе с матерью своей сожительницы. В какой-то момент между ними произошла ссора. Конфликт набирал обороты, ругань становилась все громче. Когда алкоголь ударил в голову, мужчина схватил нож и ударил тещу прямо в грудь.

Прибывшие медики госпитализировали 64-летнюю женщину, однако спасти ее не удалось. Пострадавшая скончалась в стенах медучреждения.

Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, мужчину сразу же задержали и отправили в СИЗО.
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