В Волгодонске мужчина зарезал 64-летнюю тещу

В Волгодонске возбудили уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины. Житель Цимлянского района подозревается в убийстве тещи.По версии следствия, трагедия случилась ночью 25 сентября. В тот вечер пьяный мужчина находился в доме вместе с матерью своей сожительницы. В какой-то момент между ними произошла ссора. Конфликт набирал обороты, ругань становилась все громче. Когда алкоголь ударил в голову, мужчина схватил нож и ударил тещу прямо в грудь.Прибывшие медики госпитализировали 64-летнюю женщину, однако спасти ее не удалось. Пострадавшая скончалась в стенах медучреждения.Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, мужчину сразу же задержали и отправили в СИЗО.