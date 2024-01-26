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В Волгодонске двое мужчин избили до смерти своего знакомого. Происшествие случилось 22 января в квартире на улице Гагарина.По версии следствия, обвиняемые со своим 50-летним знакомым изрядно выпили в квартире на улице Гагарина. В какой-то момент между ними начался конфликт. Двое мужчин нанесли знакомому множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм он скончался на месте.Обвиняемых задержали. Мужчины уже ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности и собственности.В СУ СК по Ростовской области сообщили, что от дачи показаний жители Волгодонска отказались. В отношении мужчин судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.