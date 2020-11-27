Под Ростовом 31-летняя женщина пострадала в ДТП с двумя большегрузами

Под Ростовом-на-Дону столкнулись фура и самосвал. ДТП произошло на подъезде к поселку Ковалевка Аксайского района, на 1 052-м километре трассы М-4 «Дон», передает отдел пропаганды УГИБДД по региону.Около 15:30 29 ноября водитель фуры «Сканиа» нарушил дистанцию и врезался в самосвал «Мерседес». Позади большегрузов ехала 31-летняя женщина на «Тойоте Королле». Автомобилистка протаранила впереди идущие габаритные машины. С травмами ее доставили в больницу, но не госпитализировали.Из-за аварии водители, ехавшие по Новочеркасскому шоссе, на несколько часов застряли в многокилометровой пробке. Затор тянулся от Аксайского проспекта до поселка Золотой Коолос.