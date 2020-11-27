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Под Ростовом 31-летняя женщина пострадала в ДТП с двумя большегрузами

Под Ростовом 31-летняя женщина пострадала в ДТП с двумя большегрузами
Под Ростовом-на-Дону столкнулись фура и самосвал. ДТП произошло на подъезде к поселку Ковалевка Аксайского района, на 1 052-м километре трассы М-4 «Дон», передает отдел пропаганды УГИБДД по региону.

Около 15:30 29 ноября водитель фуры «Сканиа» нарушил дистанцию и врезался в самосвал «Мерседес». Позади большегрузов ехала 31-летняя женщина на «Тойоте Королле». Автомобилистка протаранила впереди идущие габаритные машины. С травмами ее доставили в больницу, но не госпитализировали.

Из-за аварии водители, ехавшие по Новочеркасскому шоссе, на несколько часов застряли в многокилометровой пробке. Затор тянулся от Аксайского проспекта до поселка Золотой Коолос.

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