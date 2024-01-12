Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Волгодонске в тройном ДТП пострадала женщина-водитель. Происшествие случилось 12 января около 7:45.По предварительным данным, 76-летний мужчина за рулем «Тойоты Хайлюкс» ехал по улице Степной. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Машину занесло, и она столкнулась с «Хендай Солярис» под управлением 48-летнего мужчины, который двигался по встречной полосе. Удар был настолько сильный, что легковушку отбросило на «Рено Дастер», за рулем которой находилась 38-летняя женщина.- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Рено Дастер» получила травмы, была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказана разовая медицинская помощь, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.