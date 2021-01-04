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В Таганроге «Вольво» врезалось в «Инфинити»

В Таганроге «Вольво» врезалось в «Инфинити»
В Таганроге произошла авария с участием двух иномарок. ДТП случилось 7 января примерно в 4:30 на переулке Итальянский, 7.

Предварительно, 21-летний парень за рулем «Вольво» попытался обогнать «Инфинити». Однако, проезжая часть была слишком узкой. Автомобилист набрал высокую скорость, из-за чего легковушка врезалась в иномарку.

К счастью, по информации УГИБДД по Ростовской области, оба водителя не пострадали. Автомобили получили механические повреждения.

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