В Таганроге «Вольво» врезалось в «Инфинити»

В Таганроге произошла авария с участием двух иномарок. ДТП случилось 7 января примерно в 4:30 на переулке Итальянский, 7.Предварительно, 21-летний парень за рулем «Вольво» попытался обогнать «Инфинити». Однако, проезжая часть была слишком узкой. Автомобилист набрал высокую скорость, из-за чего легковушка врезалась в иномарку.К счастью, по информации УГИБДД по Ростовской области, оба водителя не пострадали. Автомобили получили механические повреждения.