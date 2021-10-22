В Таганроге водитель ВАЗа сбил прохожего
В городе Таганроге Ростовской области водитель отечественного авто сбил прохожего. Авария произошла вечером 23 октября.
По предварительным данным, за рулем автомобиля марки «ВАЗ-2115» находился 55-летний мужчина. Он ехал по улице Большой Бульварной. Водитель не увидел идущего пешехода и на скорости сбил его. Очевидцы вызвали «скорую».
Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии мужчина получил различные травмы и был доставлен в городскую больницу.