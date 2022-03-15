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В Таганроге водитель маршрутки разворотил легковушку, двое пострадали

В Таганроге водитель маршрутки разворотил легковушку, двое пострадали
В Таганроге двое мужчин на легковушке пострадали в аварии с пассажирской маршруткой. ДТП случилось вечером 16 марта.

Около 20 часов 42-летний шофер общественного транспорта № 74 ехал по улице Адмирала Крюйса. Он выполнял маршрут Дачная улица - микрорайон Солнечный берег. В районе дома № 23 на улице Адмирала Крюйса водитель повернул налево - к конечной остановке.

В это время по встречной полосе ехал 35-летний мужчина на «ВАЗ-2103». Избежать столкновения им не удалось. Маршрутка буквально снесла всю переднюю часть легковушки. Правая передняя дверь оказалась вырвана и смята при ударе, корпус машины разворочен.

По информации УГИБДД по Ростовской области, в аварии пострадали водитель ВАЗа и его 33-летний пассажир.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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