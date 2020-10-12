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В Таганроге водитель легковушки влетел в опору ЛЭП

В Таганроге водитель легковушки влетел в опору ЛЭП
В Таганроге водитель легковушки наехал на опору ЛЭП. Происшествие случилось вечером 13 октября на улице Адмирала Крюйса.

В районе дома № 27 водитель автомобиля «Киа Сид» не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. Капот машины сильно погнулся, передняя часть машины разбита.

- В результате ДТП никто не пострадал, - уточнили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

Ремонт транспорта обойдется автомобилисту не в одну тысячу рублей.

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