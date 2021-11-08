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Под Каменском двое пострадали в массовом ДТП с эвакуатором

Под Каменском двое пострадали в массовом ДТП с эвакуатором
На трассе в Ростовской области водитель и пассажир легковушки пострадали в массовой аварии. ДТП случилось около 16 часов 9 ноября в Каменском районе.

По предварительной информации, 36-летний водитель эвакуатора «Мерседес Бенц» ехал по автодороге Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной. Он начал поворачивать налево, не пропустив встречный «ВАЗ-2109» под управлением 19-летнего водителя. Двигавшийся позади отечественного авто «Рено Дастер» врезался в легковушку.

От сильного удара у иномарки и эвакуатора разбита передняя часть. У «Рено» смят капот. Больше всех досталось ВАЗу. Передняя часть «девятки» превратилась в груду металлолома.

- В результате аварии пострадали водитель и 35-летний пассажир отечественного авто, - добавили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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