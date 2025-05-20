В Таганроге водитель кроссовера сдавал назад и сбил бабушку

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области зарегистрирован инцидент на дороге, в котором пострадала женщина преклонного возраста. Информация об этом поступила из регионального отдела ГИБДД.Происшествие случилось 19 мая в Таганроге, в Итальянском переулке, возле дома номер 65. По предварительным сведениям, 54-летний водитель автомобиля «Чери Тиго», сдавая назад, совершил наезд на 76-летнюю женщину. Пожилая женщина пересекала проезжую часть в не установленном для этого месте. Автомобилист не смог вовремя заметить пешехода и избежать столкновения.По информации, предоставленной пресс-службой Государственной инспекции безопасности дорожного движения, в результате этого инцидента женщина 76 лет получила травмы. Пострадавшая была срочно доставлена в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.