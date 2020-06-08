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В Новочеркасске водитель сбил 85-летнюю женщину, сдавая назад

В Новочеркасске водитель сбил 85-летнюю женщину, сдавая назад
Пожилая женщина пострадала в ДТП в Новочеркасске. Дорожное происшествие случилось на улице Мичурина вечером 9 июня.

По предварительным данным, 26-летний водитель «ВАЗ-2114» выезжал со двора дома. Сдавая назад, он не заметил пешехода и сбил 85-летнюю женщину.
- Пенсионерка переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - В результате ДТП женщина получила травмы.

По факту происшествия начата проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

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