В Новочеркасске водитель сбил 85-летнюю женщину, сдавая назад
Пожилая женщина пострадала в ДТП в Новочеркасске. Дорожное происшествие случилось на улице Мичурина вечером 9 июня.
По предварительным данным, 26-летний водитель «ВАЗ-2114» выезжал со двора дома. Сдавая назад, он не заметил пешехода и сбил 85-летнюю женщину.
- Пенсионерка переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - В результате ДТП женщина получила травмы.
По факту происшествия начата проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.