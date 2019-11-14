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В Таганроге сгорел частный дом

В Таганроге сгорел частный дом
В городе Таганроге сгорел частный дом. Пожар случился днем 15 ноября на 19-й садовой площадке.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, строение горело на площади 25 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв.

В тушении принимали участие 12 спасателей и три единицы техники.

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