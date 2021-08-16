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В Таганроге пропала без вести 75-летняя женщина

В Таганроге пропала без вести 75-летняя женщина
В Таганроге без вести пропала 75-летняя женщина. Местонахождение Татьяны Гордиенко (Ерохиной) неизвестно с 15 августа.

В тот день она ушла из дома по улице Карла Либкнехта и до сих пор не вернулась обратно. Обеспокоенные родственники обратились с заявлением об ее бесследном исчезновении в полицию.

Пропавшая худощавого телосложения, рост – 160-163 сантиметра, волосы седые длинные до пояса, собраны в пучок, глаза карие.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Тамары Гордиенко (Ерохиной), сообщите по телефону: 8 (800) 700 54 52 или 112.

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