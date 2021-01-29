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В Ростове-на-Дону без вести пропала 36-летняя женщина

В Ростове-на-Дону без вести пропала 36-летняя женщина
В Ростове-на-Дону разыскивают без вести пропавшую 36-летнюю женщину. Местонахождение Виктории Тесля неизвестно с 17 января, пишет DonDay.ru со ссылкой на мать пропавшей.

Виктория подрабатывала сиделкой. В тот день она, как обычно, ушла на работу, но так и не вернулась обратно. Последний раз ее видели на улице Штахановского две недели назад.

Виктория Тесля среднего телосложения, рост – 163 сантиметра, волосы длинные, черные, глаза темные. Была одета в черную куртку, коричневые лосины с леопардовым принтом, обута в темные угги, с собой у нее – маленькая черная сумка.

Если вам что-либо известно о местонахождении Виктории Тесля, сообщите по телефону 8 (908) 197 71 62 (мама Виктории – Тесля).

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