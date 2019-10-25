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В Таганроге произошёл пожар в жилом доме: есть пострадавший

В Таганроге произошёл пожар в жилом доме: есть пострадавший
В Таганроге в результате пожара пострадал один человек. ЧП случилось 26 октября в переулке Добролюбовском. Примерно в 20 часов произошло возгорание в одном из жилых домов.

Жильцы дома вызвали пожарных. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, на месте работали восемь человек личного состава и две единицы техники. По информации ведомства, на тушение ушло менее десяти минут.

В результате пожара травмы получил один человек. Сотрудники скорой помощи доставили его в больницу. Личность пострадавшего, как и причину возгорания, устанавливают.

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