Один человек пострадал в результате ночного пожара в Ростовской области



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В Аксайском районе Ростовской области в результате пожара пострадал один человек. ЧП произошло в хуторе Малый Мишкин 4 февраля около 3:30. Горел частный дом на улице Восточной.



К моменту прибытия спасателей огонь пылал на площади 30 квадратных метров. На тушение, согласно данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовкой области, ушло около 20 минут.



В результате происшествия пострадал один человек. Пожарные передали его сотрудникам скорой помощи.



- В ликвидации возгорания участвовали 12 человек личного состава и три единицы техники, - добавили в спасательном ведомстве.



Причину ЧП, а также личность пострадавшего сейчас устанавливают.