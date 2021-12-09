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В Таганроге произошел пожар в чебуречной

В Таганроге произошел пожар в чебуречной

В Таганроге загорелась чебуречная. Возгорание случилось в переулке Смирновском 10 декабря вечером.

Начался пожар на кухне чебуречной в конце рабочего дня. Работники заведения сразу же вывели посетителей на улицу и вызвали пожарных. Когда спасатели приехали, огонь охватил 20 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано спустя примерно полчаса.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожар тушили восемь человек на двух спецмашинах.

К счастью, никто не пострадал. Причину пожара предстоит установить.
Фото: yandex.ru
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