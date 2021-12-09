В Таганроге произошел пожар в чебуречной

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В Таганроге загорелась чебуречная. Возгорание случилось в переулке Смирновском 10 декабря вечером.Начался пожар на кухне чебуречной в конце рабочего дня. Работники заведения сразу же вывели посетителей на улицу и вызвали пожарных. Когда спасатели приехали, огонь охватил 20 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано спустя примерно полчаса.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожар тушили восемь человек на двух спецмашинах.К счастью, никто не пострадал. Причину пожара предстоит установить.