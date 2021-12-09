В Таганроге произошел пожар в чебуречной
В Таганроге загорелась чебуречная. Возгорание случилось в переулке Смирновском 10 декабря вечером.
Начался пожар на кухне чебуречной в конце рабочего дня. Работники заведения сразу же вывели посетителей на улицу и вызвали пожарных. Когда спасатели приехали, огонь охватил 20 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано спустя примерно полчаса.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожар тушили восемь человек на двух спецмашинах.
К счастью, никто не пострадал. Причину пожара предстоит установить.