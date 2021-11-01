Под Ростовом на огромной площади сгорел склад сена

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Под Ростовом произошел крупный пожар в сеннике. ЧП случилось утром 3 ноября в Мясниковском районе.Сено загорелось около 4 часов в складских помещениях в колхозе имени Мясникяна. Огонь быстро распространялся по сухой траве. В считанные минуты площадь пожара достигла 500 квадратных метров. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на место направили 12 спасателей на трех спецмашинах. Пожару присвоили высокий ранг.Потушить полностью огонь удалось спустя четыре часа. Во время ЧП, к счастью, никто не пострадал. Причина возгорания станет известна позже.